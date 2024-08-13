شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات هيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مراكز خدمات المستثمرين التي يبلغ عددها 14 مركز على مستوى الجمهورية؛ مجموعة من خدمات التبسيط والتيسير على المستثمرين.

وأبرز هذه الخدمات هى:

*خدمات الاستقبال.

*خدمات تأسيس الشركات.

*الخدمات القانونية.

*الخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية.

*الخدمات الحكومية.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إنشاء مراكز خدمات المستثمرين بمثابة خطوة هامة، نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكترونى، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وهى خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.