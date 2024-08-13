شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع لـ65 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامح السيد رئيس غرفة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 تسجل تراجع 5 جنيهات عند مستويات 65 جنيهًا مقابل مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 80 جنيها للكيلو تقريباً.



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الماضي ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلي 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 156 جنيها للبيض الأبيض و 144 جنيها للبيض البلدي و 155 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .