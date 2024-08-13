شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «عبر الخليج» إلى 1.9 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة عبر الخليج للتسويق صافي ربح في النصف الأول من 2024 يقدر بـ 1.9 مليون ريال، متراجعا بنسبة 64.9%، مقارنة بـ 5.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات.
وجاء ذلك بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات.
وجاء ذلك بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومي.