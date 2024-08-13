الاقتصاد

تراجع أرباح «عبر الخليج» إلى 1.9 مليون ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «عبر الخليج» إلى 1.9 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة عبر الخليج للتسويق صافي ربح في النصف الأول من 2024 يقدر بـ 1.9 مليون ريال، متراجعا بنسبة 64.9%، مقارنة بـ 5.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات.
وجاء ذلك بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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