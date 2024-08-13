شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «نفوذ» إلى 27 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في النصف الأول من 2024 بنسبة 23% إلى 27.13 مليون ريال، مقابل 22 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تحقق هذا الارتفاع نتيجة نمو حجم المبيعات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل قيمة التكاليف.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تحقق هذا الارتفاع نتيجة نمو حجم المبيعات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل قيمة التكاليف.