شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «نفوذ» إلى 27 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في النصف الأول من 2024 بنسبة 23% إلى 27.13 مليون ريال، مقابل 22 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تحقق هذا الارتفاع نتيجة نمو حجم المبيعات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل قيمة التكاليف.