شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الفرنسي»: بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي، بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليارات ريال من خلال طرح خاص وفقاً لظروف السوق.
وكان البنك قد أعلن أمس على موقع تداول السعودية عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.
وسيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.
وقال البنك إن تاريخ بداية الطرح 1446-02-09 الموافق 2024-08-13، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-02-22 الموافق 2024-08-26.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وقفًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر الطرح والعائد حسب ظروف السوق.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.
وكان البنك قد أعلن أمس على موقع تداول السعودية عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.
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وقال البنك إن تاريخ بداية الطرح 1446-02-09 الموافق 2024-08-13، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-02-22 الموافق 2024-08-26.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وقفًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر الطرح والعائد حسب ظروف السوق.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.