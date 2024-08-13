شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين ابدأ وجمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بروتوكول تعاون مع جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان.

جاء ذلك فى إطار تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المستثمرين وتطوير المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.

وعن الهدف من هذا التعآون فهو من أجل تعزيز سبل التعاون والمساعدة فى تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى محافظة أسوان واستكمال تطوير مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بالمحافظة، والعمل على تسويق الوحدات الصناعية داخل المجمع وتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص للمتقدمين.















