شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم على صعود وعيار 21 يسجل 3475 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعا إلي مستويات 3475 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مرتفعا من مستويات 3470 جنيها أمس.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3971 جنيها. عيار 21 يسجل 3475 جنيها. عيار 18 يسجل 2979 جنيها. الجنيه الذهب 27800 جنيها. الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية الهامة هذا الأسبوع، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الأسواق بسبب أن هذه البيانات ستساهم في قرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم بخصوص أسعار الفائدة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات أمس الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2442 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2428 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2440 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

الذهب ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي ليعوض معظم الخسائر التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وجاء ارتفاع اليوم بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي في منطقة إيجابية بالقرب من المستوى 2440 دولار للأونصة.

قد يتحرك الذهب العالمي في اتجاه عرضي بالقرب من مستوياته الحالية حتى تصدر بيانات التضخم الأمريكية الأهم هذا الأسبوع، حيث يحاول المشاركون في الأسواق عدم اتخاذ مراكز مالية جديدة قبل صدور البيانات.



