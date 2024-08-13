شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي دور ابدأ ومصنع دلتا للإلكترونيات .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال سامح يوسف مدير بمصنع دلتا لصناعة الإلكترونيات في تصريحات صحفية سابقة أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كان لها دور كبير في النهوض بمصنعه عقب التواصل معهم علي صفحتهم الرسمية.

وأضاف "يوسف" أنه بالفعل تغيير شكل الصناعة قبل وبعد مبادرة "إبدأ" الوطنية بدليل إننا حاليا نشاهد مصنع مصري خاص بالصناعات المغذية لم يكن موجود في مصر ولا في الشرق الأوسط .

واخيراً وجهه " يوسف " الشكر لكل من ساهم في إنجاح المنظومة الصناعية وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بالكامل.