"المصرية الأفريقية لصناعة الرخام": وفد مصرى يزور 8 دول أفريقية لفتح أسواق جديدة للتصدير

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت محمد عارف، إن وفدا مصريا صناعيا سيقوم ، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، بزيارة إلى 8 دول أفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الرخام والجرانيت وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف رئيس الجمعية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن الزيارة ستشمل الكونغو الديمقراطية وأنجولا وزامبيا وتنزانيا ورواندا بوروندي وأوغندا وأفريقيا الوسطي .. موضحا أن هذه الدول تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة في احتياجاتها خاصة الغذائية التي تمثل النسبة الأكبر من عمليات الاستيراد ما يعد فرصة للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق مع الحكومة المصرية من أجل زيادة التواجد في الأسواق الأفريقية فى إطار خطة الحكومة لرفع صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، مبينا أن هذه الدول تحتاج إلى الكثير من المنتجات، خاصة المواد الغذائية والملابس وصناعات مواد البناء، وهذا ما تنفرد به مصر وتستطيع الاستحواذ على نسبة كبيرة من استيراد هذه الدول.

وأوضح عارف أن البعثة المصرية نسقت الزيارة مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية لدولة الكونغو الديمقراطية بامي كازيلا كالالا ، للتعرف على متطلبات السوق بشكل عام وعلى مستوى صناعة الرخام والجرانيت بشكل خاص.

ونوه إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء باتفاقية «كوميسا» - التي تضم الكونغو الديمقراطية في عضويتها - خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفع حجم الاستثمارات المتبادلة، فضلًا عن التعاون في العديد من الأنشطة الاجتماعية، لافتا إلى أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية مع دول تجمع «كوميسا»، وتسعى إلى زيادة حجم التجارة إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المقبل مقارنة مع 5.4 مليار دولار في 2022.