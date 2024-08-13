شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تتلقي طلبات توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون مدينة بورسعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010 بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة بالكيلو 37 طريق العريش الدولي، وذلك اعتباراً من يوم 25/8/2024، وحتى يوم 25/9/2024.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجهزتها، على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة (داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010 بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة.