شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «باعظيم» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 7.008 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100.125.000 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.07 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-21 الموافق 2024-08-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-03 الموافق 2024-09-06.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 7.008 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100.125.000 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.07 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-21 الموافق 2024-08-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-03 الموافق 2024-09-06.