الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «باعظيم» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 7.008 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100.125.000 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.07 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.
وأفاد بأن تاريخ الأحقية 1446-02-21 الموافق 2024-08-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-03 الموافق 2024-09-06.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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