شكرا لقرائتكم خبر عن سعد السدحان رئيسا تنفيذيا لـ«زين السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتكليف م. سعد السدحان رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من اليوم.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية،في 6 أغسطس الحالي، وفاة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر (رحمه الله).

وبحسب بيان الشركة، يتمتع المهندس السدحان بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية، إذ تدرّج في شركة زين السعودية في عدة مناصب كان آخرها الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين.

ويحمل المهندس السدحان شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإضافة للعديد من الشهادات المهنية في القيادة وتقنية المعلومات.