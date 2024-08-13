شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماك»: تعديل توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال إلى 76.1% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، أمس، تعديل توصية نسبة التخفيض في رأس المال من 66.2% إلى 76.0789%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال، فيما سيكون بعد التخفيض 95.684 مليون ريال.
وأضافت أن نسبة التخفيض في رأس المال: 76.0789%، إذ يبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما سيكون بعد التخفيض 9,568,440 سهما.
وأفادت بأن سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 30,431,560 سهم من أسهم الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 02-01-2024م توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، وإعلان الشركة على موقع تداول في تاريخ 20 مايو 2024م بشأن تعديل نسبة التخفيض في رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال، فيما سيكون بعد التخفيض 95.684 مليون ريال.
وأضافت أن نسبة التخفيض في رأس المال: 76.0789%، إذ يبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما سيكون بعد التخفيض 9,568,440 سهما.
وأفادت بأن سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 30,431,560 سهم من أسهم الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 02-01-2024م توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، وإعلان الشركة على موقع تداول في تاريخ 20 مايو 2024م بشأن تعديل نسبة التخفيض في رأس المال.