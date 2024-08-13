شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الطرح العام لوحدات صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت هيئة السوق المالية الموافقة لـ "شركة دراية المالية" على طرح وحدات "صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان على تداول السعودية: إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت الهيئة المستثمر إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت أن في حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وطالبت بألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.

وأفادت بأن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.