الاقتصاد

«عزم»: ترسية مشروع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (%15) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
ويهدف المشروع لإدارة تقديم قسائم خدمات بتكلفة مدعومة وخدمات مخفضة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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