شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: ترسية مشروع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية