شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: ترسية مشروع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (%15) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
ويهدف المشروع لإدارة تقديم قسائم خدمات بتكلفة مدعومة وخدمات مخفضة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (%15) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
ويهدف المشروع لإدارة تقديم قسائم خدمات بتكلفة مدعومة وخدمات مخفضة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.