شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تعلن تجديد فرعها في مدينة ينبع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الواقع على طريق الملك عبد العزيز مقابل نادي المجد في مدينة ينبع، لتعيد افتتاحه بحلة جديدة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعتبر فرع ينبع من أهم الفروع في شبكة شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الغربية والتي تضم 14 فرعا.
ونوهت بافتتاح هذا الفرع في عام 2015هـ، ليكمل بذلك حوالي 10 أعوام منذ افتتاحه.
ويأتي تجديد الفرع في إطار حرص الشركة على تعزيز شبكة فروع الشركة وتحديثها ومواكبة تطلعات عملائها وتحسين تجربة العميل.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقـة في قطاع تأجير السيارات، وأهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 33 عاما، وانطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 59 فرعا، 15 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعتبر فرع ينبع من أهم الفروع في شبكة شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الغربية والتي تضم 14 فرعا.
ونوهت بافتتاح هذا الفرع في عام 2015هـ، ليكمل بذلك حوالي 10 أعوام منذ افتتاحه.
ويأتي تجديد الفرع في إطار حرص الشركة على تعزيز شبكة فروع الشركة وتحديثها ومواكبة تطلعات عملائها وتحسين تجربة العميل.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقـة في قطاع تأجير السيارات، وأهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 33 عاما، وانطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 59 فرعا، 15 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة.