الاقتصاد

ارتفاع أرباح «فيو» إلى 4.3 مليون ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «فيو» إلى 4.3 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري بنسبة 12.8% في النصف الأول من 2024، مسجلة 4.296 مليون ريال، مقابل 3.808 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الارتفاع ناتج عن انخفاض تكلفة التمويل عن الفترة المماثلة من العام السابق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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