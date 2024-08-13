شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «فيو» إلى 4.3 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري بنسبة 12.8% في النصف الأول من 2024، مسجلة 4.296 مليون ريال، مقابل 3.808 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الارتفاع ناتج عن انخفاض تكلفة التمويل عن الفترة المماثلة من العام السابق.