الاقتصاد

انتخاب 4 أعضاء لمجلس إدارة «تهامة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 4 أعضاء لمجلس إدارة «تهامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية شملت: التصويت على انتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة (في المراكز الشاغرة) من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 14/10/2021م وتنتهي بتاريخ 13/10/2024م.
وكانت نتيجة التصويت انتخاب كل من: صالح الرشيد، وسمر شلهوب، وعبدالله شرقاوي، وحازم الدوسري.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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