الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 257.63 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 257.63 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات المعدن النفيس.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 294.43 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 269.90 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، إلى 257.63 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 220.83 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 171.75 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 147.22 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 9157 ريالا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، 2061 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 294.432 ألف ريال.
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