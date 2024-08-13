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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 257.63 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 269.90 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 220.83 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 147.22 ريال.
سعر الذهب في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 294.43 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 269.90 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، إلى 257.63 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 220.83 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 171.75 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 147.22 ريال.