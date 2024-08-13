شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 257.63 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 294.43 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 269.90 ريال.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، إلى 257.63 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 220.83 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 171.75 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 147.22 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 9157 ريالا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، 2061 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 294.432 ألف ريال.