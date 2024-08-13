شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 13-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:51 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 13-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.50جنيه للشراء، 13.53جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.50جنيه للشراء. 13.53جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.59جنيه للشراء. 13.53جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.62جنيه للشراء. 13.53جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.59جنيه للشراء. 13.54جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.58جنيه للشراء. 13.54جنيه للبيع.



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