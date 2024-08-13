شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح 1450 وحدة بـ6 مدن جديدة بالمرحلة الـ10 بمشروع بيت الوطن والان مع تفاصيل الخبر

فى بشرى سارة للمصريين بالخارج، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة العاشرة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، حيث يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - دمياط الجديدة - حدائق أكتوبر - السادات - المنيا الجديدة)، مؤكداً أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المقيمين بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم، وللنجاح الكبير الذى حققه المشروع منذ أطلقته الوزارة عام 2012.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، إلى أن أولوية التخصيص لمن قاموا بإرسال حوالات كاملة ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة العاشرة، وطبقاً لأولوية التحويل الواردة بكشف البنك المركزى المصرى، ويتم تخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقى التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، وذلك طبقاً لأولوية وصول التحويلات بكشف البنك المركزى المصرى.

وأوضح المشرف على مكتب الوزير، أنه سيتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة، باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها (في حال الاحتياج) شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول، ولن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة والاستفادة من المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثاً بالموقع، وكذا لن يتم السماح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر، إضافة إلى عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.