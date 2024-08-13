شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى القابضة تعلن عن نتائج أعمال النصف الأول من 2024: مبيعات غير مسبوقة بقيمة 391 مليار جنيه.. ونمو صافي الربح إلى 6.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 308% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017.

فبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى، نتائج مبيعات غير مسبوقة بلغت 391 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار، وعززت أرقام تلك المبيعات غير المسبوقة من خلال دخول المجموعة المملكة العربية السعودية-التي تعد اليوم الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- من خلال مشروع "بنان" بالرياض، والإطلاق الرائع لمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، توسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في قطاع الفنادق وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى من خلال الاستحواذ على سبعة أصول تاريخية بارزة في مصر، وإضافة أكثر من 2500 غرفة فندقية توفر إيرادات مستقرة متوقعة، ولذا نمت إيرادات القطاع الفندقي وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى بشكل كبير بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 7.9 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما أدت استراتيجية تسييل الأصول إلى تحسين السيولة والاستقرار المالي، وبالتالي تمكين مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من إعادة الاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات النمو المرتفع، ليصل رصيد النقدية إلى 41.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2024.

واتبعت إدارة مجموعة طلعت مصطفى، خطة حكيمة بالتوسع في مخزون الأراضي والمشروعات، حيث نجحت المجموعة في دخول السوق السعودي من خلال إقامة مشروع بنان على مساحة 10 ملايين متر مربع، واتفاقية تطوير مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي على مساحة 23 مليون متر مربع، ويعزز من ربحية المجموعة وتدفقاتها النقدية.

وأدى تطوير مجموعة طلعت مصطفى، للأصول العقارية الفريدة، لا سيما الأصول الفندقية بالإضافة لمشروع "بنان" بالمملكة العربية السعودية إلى توليد تدفقات دخل كبيرة من العملات الأجنبية، مما يجعل مجموعة طلعت مصطفى مستفيدًا رئيسيًا من أي مخاطر متعلقة بالعملة الأجنبية بمصر.

كما أدى تحقيق هذه الأهداف وتأمين سلسة من الشراكات المتميزة وعمليات الاستحواذ الفريدة من نوعها خلال الفترة الماضية؛ لأن تصبح المجموعة بجدارة من أبرز مصدري الخدمات العقارية والسياحية، وأدى هذا التحول إلى توليد دخل كبير بالعملة الأجنبية، ومن ثم حماية قيمة عملياتها بأصول ومشروعات عقارية متميزة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول لا تحافظ على قيمتها فحسب بل ترفع منها أيضًا، مما يعمل بمثابة تحوطًا في حالة حدوث أي مخاطر تتعلق بالعملة، ويؤكد هذا الأداء على قوة ومرونة المجموعة ويجعلها قادرة على تحقيق نمو قوي في مصر والأسواق العالمية، ومن شأنه أن يعزز عوائد المساهمين في المستقبل.

وبالنسبة للأداء المالي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%، وأرجعت الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق والذي زاد بنسبة نمو 180%، على أساس سنوي، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري بنسبة 87% و23% على التوالي.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مجمل ربح مجمع بلغ 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 94%، وكان قطاع الفنادق المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي الأرباح، وزاد بنسبة 277% على أساس سنوي، يليه قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والقطاع العقاري بمعدلات نمو بلغت 53%، و21% على أساس سنوي، على التوالي، والأهم من ذلك ساهمت إيرادات الدخل المتكرر بنسبة كبيرة في إجمالي الربح المجمع للمجموعة بلغت 66%، متجاوزة الأهداف الاستراتيجية المعلنة مما زاد من تنويع وتعزيز مصادر الدخل السنوي المستقر للمجموعة، كما بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي 39% بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للإيرادات المجمعة الأخرى، بلغ حجم الإيرادات المجمعة الأخرى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.27 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 تتكون من الإيرادات الأخرى والناتجة عن المبيعات للغير وأنشطة أخرى بقيمة 933 مليون جنيه بنمو ملحوظ بنسبة 74% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الدخل المتعلق بأرباح التجمع الخاصة بالاستحواذ على شركة إيجاسي بقيمة 1.34 مليار جنيه والذي تم تسجيله خلال النصف الأول من عام 2024.

أما بالنسبة للمصروفات، بلغت المصروفات العمومية والإدارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 626 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 3.7% من الإيرادات مقابل 408 ملايين جنيه بنسبة 3.8% من الإيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.1%، وجدير بالذكر أن المجموعة قادرة على تغطية حساب المصروفات العمومية والإدارية والبالغة 626 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024 من حساب الإيرادات الأخرى والبالغة 933 مليون جنيه والتي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2024 في نفس الفترة، وبمعدل تغطية بلغ 1.5 مرة، وأن مصادر هذا الدخل الناتجة عن نهج الإدارة الفريد المتمثل في استخراج قيمة إضافية من الأنشطة الحالية من خلال أساليب مبتكرة، تقلل بشكل كبير من المخاطر التشغيلية للمجموعة في المستقبل.

وبالنسبة للربح، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي ربح بعد الضرائب حوالي 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 308%، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة إيجاسي، بالإضافة إلى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية، كما بلغ صافي ربح العائد على مساهمي الشركة الأم دون الحقوق المسيطرة 3.89 مليار جنيه بزيادة أكثر من الضعف على أساس سنوي من 1.56 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو قدره 149%، وبلغ صافي ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2024 مبلغ 263.7 مليون جنيه مقارنة بحوالي 175.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 50.5%.















