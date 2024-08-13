شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل سفيرة الامارات بالقاهرة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك والإستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة

رحب الدكتور محمود عصمت بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف اخوية، تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، مشيرا إلى شركاء العمل والنجاح من الشركات الاماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة

قال الدكتور عصمت ان هناك تعاون كبير وشراكات ناجحة مع الشركات الاماراتية فى اطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة ، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وان الشركات الاماراتية شريك عمل له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون ان يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة

من جانبها قدمت السفيرة مريم الكعبي، التهنئة للدكتور محمود عصمت علي تجديد الثقة وتوليه مسئولية وزارة الكهرباء ، مشيدة بالعلاقات المصرية الإماراتية من تطوراً متسارعاً، حيث باتت نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي ، مؤكدة أن البلدين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، فضلاً عن مصالح مشتركة واسعة، تتجلى في الشراكة في مختلف المجالات، من الاستثمار والتجارة وغيرها.