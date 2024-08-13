شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهى سلسلة مكاسب متتالية مع تزايد المخاوف حيال الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الثلاثاء؛ لتنهي سلسلة من المكاسب استمرت 5 جلسات متتالية، وسط تزايد المخاوف المتعلقة بالطلب بعد أن خفضت "أوبك" أمس توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 بسبب توقعات أضعف في الصين.

وانخفض خام "برنت" القياسي بنسبة 0.7%؛ ليصل إلى 81.73 دولارا للبرميل، وفق بيانات موقع "بيزنيس إنسايدر".

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليسجل 79.58 دولارا للبرميل.



وجاء خفض منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لتوقعات الطلب العالمي لعام 2024 بعد علامات متزايدة على أن الطلب في الصين لم يرتقِ إلى التوقعات بسبب تراجع استهلاك الديزل وأزمة في قطاع العقارات تعوق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وقال ياب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى شركة "آي جي آسيا IG Asia"، "إن المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام ما تزال قائمة، هناك تحفظات ما زالت قائمة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، موضحا أن أية مؤشرات على ارتفاع المخاطر الاقتصادية قد تؤثر سلبا على أسعار النفط، فمن المتوقع أن تبدأ "أوبك" في تقليص تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر؛ ما قد يشير إلى تشديد سوق النفط في المستقبل".



وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الأربعاء، والذي سيقدم قراءة حاسمة للتضخم.