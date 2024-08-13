شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم حديد عز بعد شكوى إغراق الشركة للسوق الأوروبي بمنتجات الصلب والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر سهم حديد عز بنسبة 2.66% بعد مرور ساعة ونصف من بدء جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل سعر السهم إلى 93.94 جنيه، وذلك بعد الإعلان عن شكوى من رابطة الصلب الأوروبية بشأن دعوى إغراق لمنتجات الشركة من الصلب في السوق الأوروبي.

وكانت شركة حديد عز، قد أعلنت عن تلقيها إخطارًا من مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس 2024 بالبدء في تحقيقات بشأن دعاوى إغراق في سوق الاتحاد الأوروبي بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر والهند واليابان وفيتنام، وذلك بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.

ويطالب مقدمو الشكوى بتطبيق رسوم إغراق على صادرات مصر، وبالتالي على صادرات حديد عز كونها المصدر المصري الوحيد من الصلب المسطح المدرفل على الساخن إلى الاتحاد الأوروبي، وطبقًا لإجراءات التحقيق مطلوب من كل مصدر بيانات محددة يتم تقديمها خلال الأسابيع القادمة، وتستغرق التحقيقات بعض الوقت نظرًا لتعدد الدول المشمولة بالدعوى فضلًا عن دقة التفاصيل المطلوبة.

وأكدت شركة حديد عز، أنها تحرص على الالتزام بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد سوقًا رئيسيًا لصادرات شركة حديد عز من الصلب المسطح، وبناءً على ذلك فأن الشركة ستتعاون بالكامل مع جهات التحقيق بتقديم كافة البيانات المطلوبة وإعداد الدفوع والحجج القانونية اللازمة لحمايتها وحماية مصالح الصناعة المصرية.