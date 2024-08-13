شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 13-8 - 2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:03 م
ينشر الخليج 365 اليوم الثلاثاء 13- 8 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 62.83 جنيه للشراء، و63 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 62.85 للشراء، 63.21 جنيه للبيع
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
62.72 جنيه للشراء
62.94 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.85 جنيه للشراء
63.21 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.85 جنيه للشراء
63 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.85 جنيه للشراء
63.25 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
62.90 للشراء
63.25 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
62.85 للشراء
63.07 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
62.95 جنيه للشراء
63.33 جنيه للبيع
62.85 جنبه للشراء
63.04 للبيع
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