شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بالمنافسة فى الأسواق؟ وآثارها الإيجابية على المستهلك والاقتصاد الوطنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تحقيق أهداف القانون رقم 3 لسنة 2005 وتنفيذاً للهدف الاستراتيجي الثالث من استراتيجية الجهاز 2021-2025 بنشر ثقافة المنافسة، وتوعية كافة الأطراف المعنية بأحكام القانون؛ أطلق الجهاز هاشتاج "اعرف_عن_المنافسة" ليستعرض أكبر قدر من الأسئلة التي أثيرت من جانب المستثمرين ومجتمع الأعمال وموظفي الجهات الحكومية وكذا المستهلكين حول سياسات المنافسة، وتقديم إجاباتها وإتاحتها للجميع.

1. ماذا يقصد بالمنافسة في الأسواق؟يقصد بالمنافسة بصفة عامة، هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع والخدمات من خلال محاولتهم في جذب أكبر عدد من العملاء.2. ما هي الآثار الإيجابية التي تعود على المستهلك والاقتصاد ككل عن سيادة المنافسة؟

· تنوع السلع والخدمات المتوفرة في السوق مع تحسين جودتها وانخفاض أسعارها وتطويرها

· زيادة فرص الابتكار وارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات

· خلق فرص عمل جديدة وتحقيق كفاءات اقتصادية

· جذب عدد أكبر من المستثمرين وعدم اقتصار الأسواق على الشركات الكبرى

· النهوض بالاقتصاد القومي وارتفاع معدل النمو الاقتصادي