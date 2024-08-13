شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تبحث الاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعى في إنتاج الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورشة عمل بعنوان "الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي في انتاج اعلاف غير تقليدية للحيوانات المزرعية " لمناقشة تحديات الاستخدام الأمثل للمخلفات الغذائية والزراعية لمعالجة النقص فى خامات الاعلاف بالإضافة إلي وضع تصور لآليات التعاون بين المصانع وشركات تدوير المخلفات.

ترأس الندوة الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، والدكتورة سامية جلال المستشار البيئي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، كما شارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي الجهات البحثية وأساتذة الجامعات والخبراء والباحثين وعددا من شركات التصنيع الغذائي والزراعي اعضاء الغرفة.

واوضحت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أن تنظيم ورشة العمل تأتي إيمانا من مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الغذائية والزراعية للاستخدام الأكفأ للموارد وتحقيق التنمية المستدامة، في اطار رؤية واستراتيجية الغرفة لتبنى مبادرة بحث الاستفادة من المخلفات في انتاج الاعلاف غير التقليدية.

وقال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة، إن الغرفة تدرس سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي ورفع الوعي باستخداماتها المختلفة في جميع الصناعات والعمل علي وضع خريطة للمخلفات الغذائية والزراعية في مصر والتي تقدر سنويا بنحو 50 مليون طن.

واشارت الدكتورة سامية جلال مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن تداول المخلفات والحفاظ علي جودتها لا بد أن يأخذ منحني مختلف لتعظيم الاستفادة منها في كثير من الصناعات مثل الاعلاف غير التقليدية والاسمدة، او المركزات والنكهات كما في قشر البرتقال واستخلاص الزيوت من الحبوب.

وذكر الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، ان الغرفة قامت مؤخرا بعمل استبيان لحصر كمية المخلفات من خلال مخاطبة مصانع الأعضاء لتوفير قاعدة بيانات عن جميع مخلفات التصنيع وسبل الاستفادة منها.

وتضمن جدول أعمال الورشة مناقشات مفتوحة حول كيفية تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي، كما شاركت المصانع الحضور تجاربهم في الاستفادة من مخلفات التصنيع.

واوضح الدكتور محسن شكري أستاذ تغذية الحيوان المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، أهمية المخلفات الزراعية في علاج مشكلة نقص الموارد العلفية اللازمة لتغطية الاحتياجات الغذائية للحيوانات المزرعية المختلفة علي مدار العام

واكد الدكتور صبحى سلام أستاذ تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ضرورة توحيد الجهود المبذولة ووضع آلية للأستفادة من المخلفات الغذائية والزراعية في صناعات الاعلاف وغيرها.

واكد الدكتور طارق يونس استاذ تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة الازهر ،ضرورة حساب تكلفة تكلفة انتاج الكيلو من الاعلاف غير التقليدية مقارنة بالاعلاف التقليدية للوقوف على مدى اقتصاديتها.

وأشار الدكتور احمد العكازى مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف دور المركز في وضع بعض التسجيلات لمخلفات مصانع الاغذية مثل مخلفات المعجنات وتفل الزيتون وتفل الطماطم.

كما أوصى المشاركون باهمية تعاون القطاع الخاص والوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي وتنظيم دورات تدريبية للمصانع ورفع الوعي بكيفية فصل ونقل وتجميع وتجهيز وتحليل المخلفات الي جانب التحديث المستمر لقاعدة بيانات يشترك فها كل الجهات المعنية والمصانع لإنشاء مركز معلومات لتبادل تدوير مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي.



