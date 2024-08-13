شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون يرفع جاذبية الاقتصاد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة والصناعات الملتزمة بمستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار « الخطيب»، خلال مشاركته في مؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم لتداول الكربون الطوعي، إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نمتلك معروضاً متميزاً وطلب متزايداً وسوق مُنظم مُيسر لعمليات تداول السلع والأوراق المالية.

شهد المؤتمر، الذي استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية، تداول أول شهادة كربون في مصر، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.