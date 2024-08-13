شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر 13 أغسطس 2024.. عيار 24 يسجل 3966 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر الآن بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3470 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر: عيار 24 يسجل 3966 جنيها. عيار 21 يسجل 3470 جنيها. عيار 18 يسجل 2974 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27760 جنيها.الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمي تراجع اليوم الثلاثاء في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع، في حين تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدم مزيداً من الدلائل حول مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2458 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2470 دولار للأونصة، بينما قد سجل أعلى مستوى منذ 2 أغسطس الماضي عند 2476 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.7% يسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالى، ليستغل الذهب توقف الدولار عن التعافي وتداوله في نطاق عرضي محدود قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب اليوم يعد جني للأرباح بعد الارتفاع القوي الذي سجله منذ بداية الأسبوع، بينما من المتوقع أن يحقق الذهب استفادة من بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، خاصة مع توقعات باستمرار تراجع التضخم خلال شهر يوليو الأمر الذي قد يزيد من فرص قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر القادم.



