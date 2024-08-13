شكرا لقرائتكم خبر عن "غازتك" تنظم دورات تدريبية للعاملين بمراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

نظمت شركة تكنولوجيا الغاز الطبيعى للسيارات غاز تك إحدى شركات قطاع البترول، الإدارة العامة لتحويل السيارات وإدارة التدريب دورة تدريبية فنية للعاملين بمراكز التحويل بمنطقة القاهرة بعنوان "أنظمة الإشعال المختلفة" وذلك للعمل على رفع الكفاءة الفنية للعاملين بمراكز التحويل بمناطق الشركة المختلفة وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة بالعمل على التحسين المستمر لخدمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وجاء ذلك في ضوء جهود الشركة التى تهدف إلى تعزيز جودة خدمات التحويل المقدمة للعملاء لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعى وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلام، حيث بلغ عدد مراكز تحويل السيارات بالغاز الطبيعى التابعة لغازتك(66) مركز تنتشر في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويصل عدد السيارات التي قامت غازتك بتحويلها للغاز الطبيعى حوالى 255 ألف سيارة.