شكرا لقرائتكم خبر عن 81.89 دولار للبرميل لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب فى 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 %إلى 81.89 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.5% إلى 79.63 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع خام برنت أكثر من3% أمس الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد عن 4%.

وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط فى عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.

وكان خفض توقعات أوبك للعام الحالي هو الأول منذ إعلانها في يوليو 2023، ويأتي بعد تزايد المؤشرات على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثانى أكبر اقتصاد في العالم.