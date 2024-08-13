شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 163 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 11796 نقطة، وبتداولات بلغت 5.542 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 209.702 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.081 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 163 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، تشب، والخدمات الأرضية، وأيان، وتكافل الراجحي، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، كيان السعودية، وصادرات، والنايفات، ومياهنا، وحلواني إخوان، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 25365 نقطة، وبتداولات بلغت 40.975 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.893 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.191 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35 من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.