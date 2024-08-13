شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.025 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 35885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 12680 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9457 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2825 نقطة.