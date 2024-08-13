شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السويس لتصنيع البترول: تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطرية بمجمع الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية فى كافة الانشطة البترولية، قام الكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع يرافقه الكيميائية ايمان شاذلي مساعدته للشئون الفنية بعمل زيارة تفقدية لشركة السويس لتصنيع البترول.

وخلال الجولة قام الكيميائي هشام فتحي رئيس الشركة بعرض توضيحى حول برامج العمل التى تقوم بها الشركة لرفع كفاءتها التشغيلية من خلال تنفيذ خطط تطوير وتحديث جميع الوحدات الإنتاجية بالشركة، علاوة على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة ومشروعات التوافق البيئى ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية الذي انعكست أثاره الايجابية على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج والمساهمة الفعالة فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية، فضلا عن تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطريه بمجمع الإصلاح لإنتاج منتجات خاصة ( مذيب سويسول ) لتعظيم الربحية وكذا تجهيز مستودعين لاستقبال المنتجات الخاصة ومنصة شحن لتسهيل عمليات الشحن والتدوال.

وفي اطار التعاون المثمر مع شركات الانتاج لاستلام ومعالجة الخامات المختلفة من شركات (بتروسيلا – نوربيتكو- بتروشهد وبترو بني سويف) وتكريرها بالشركة ، اوضح ان الشركة قامت بالجهود الذاتية بتجهيز منصة تفريغ سيارات الخام بقدرة استيعابية (8) سيارات في ذات الوقت مجهزة بطلمبات وشبكة خطوط ومنظومة الاطفاء وعمل التسهيلات اللازمة لربطها بمستودعات الشركة مما تطلب عمل تحديث شامل لموازين الشركة وفقا لاحدث التكنولوجيات .



واضاف أن الشركة تمضى قدماً نحو التحول الرقمى لأنظمة العمل في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث لمواجهة المتغيرات العالمية وأحكام المتابعة والمراقبة على العمليات الإنتاجية ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 كما تولى الشركة اهتماماً كبيراً لتدريب العنصر البشرى لاستمرار الأداء المنشود للعاملين والمساهمة والمشاركة المجتمعية لاهالى السويس .



وقدمت المهندسة منال الداوودي مدير عام التطوير والتكنولوجيا بالشركة عرضا توضيحا عن الدور الذي تقوم به الادارة التي تعد واحدة من أهم الادارات الفنية التى تدعم اتخاذ القرار فى شركات البترول باعتبارها الجهة المسؤلة عن الاستشارات الفنية والاقتصادية المبدئيه اللازمة للتطويروالتحديث وعمل التوسعات للوحدات الحالية وللمشروعات الجديدة مع جميع الادارات الفنية بالشركة للوصول الى أفضل أداء وتعظيم الإنتاج ولتعظيم الربحية ورفع الكفاءة.



وفي نهاية الجولة أشاد الكيميائي محمد حسنين بالتطوير والتحديث لجميع وحدات الشركة ولجميع الانطمة ولجهود العاملين وحثهم علي مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الآمن من خلال اتباع كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.











