شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطني.. "أبو هشيمة الخير" وبلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوقعان اتفاقية لدعم الشباب الفائز في مسابقة STARTUP POWER بقيمة 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت مؤسسة أبو هشيمة الخير، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس اتفاقية تعاون مع شركة "بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"-إحدى الشركات التابعة لشركة "بلتون القابضة"- وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص تمويل المتسابقين في مسابقة "Startup Power" التي تنظمها مؤسسة أبو هشيمة الخير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من خلال هذا التعاون، ستقدم "بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، الدعم لعدد من المشاريع الفائزة لتمويلها بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجية شركة "بلتون القابضة" لدعم كل المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

تستهدف مسابقة "Startup Power"في موسمها الثالث فوز 50 شركة ناشئة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، وقطاع الأغذية الزراعية.

تم توقيع الاتفاقية بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ومؤسس أبو هشيمة الخير، والأستاذ أشرف عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائبه الدكتور رأفت عباس.

يعكس هذا التعاون التزام مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة "بلتون لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم الشباب ورواد الأعمال، والمساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إنها سعيدة بهذا التعاون الذي يستهدف دعم الشباب وحثهم على الابداع والابتكار، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، مثنية على ما تحقق من انجازات خلال الموسمين الأولين من مسابقة أبو هشيمة الخير بالتعاون مع جهاز دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ومن جانبه قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مؤسس أبو هشيمة الخير إنه مؤمن بأن الشباب هم القوة الحقيقية لأي مجتمع، ولذلك تحرص مؤسسة أبو هشيمة الخير على دعمهم في كل خطوة، ومن هنا أتت فكرة مسابقة 'Startup Power'، والتي أصبحت منصة قوية لدعم وتمويل الشباب ورواد الأعمال في مصر.

وأوضح أن المسابقة في موسميها الأول والثاني نجحت في إعطاء دفعة كبيرة لأفكار ومشروعات كثير طموحة، وتساعد أصحابها على تحويل أفكارهم لمشاريع ناجحة على الأرض.

موضحاً أنه في الموسم الثالث، مستهدف تمويل 50 شركة ناشئة في مجالات حيوية كالاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، وقطاع الأغذية الزراعية.

وأوضح أن اتفاقية اليوم تحقق خطوة مهمة جداً في مسيرة دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع بلتون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحاً أن بروتوكول التعاون يعد شراكة حقيقية هدفها تمويل ودعم الشركات الناشئة في المجالات التي تركز عليها المسابقة.

في سياق متصل قال الأستاذ أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إن الشركة ستوفر التمويل للمشروعات المتنافسة في المرحلة الثالثة من مسابقة "Startup Power" بأبسط و أسرع الإجراءات، كما ستساهم في تقديم المشورة الفنية واستشارات الأعمال لضمان استدامة هذه المشروعات وتحقيق نمو في المستقبل بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استراتيجية شركة "بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وكذلك الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع مبادرة مؤسسة أبو هشيمة الخير.

ومن جانبه قال الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هذا التعاون سيساهم في تطوير مسابقة ابو هشيمة للمشروعات الناشئة، ويوسع نطاقها، ويسمح لأكبر عدد من الشباب الاشتراك في المسابقة والاستفادة من التمويل المرصود لهذا الموسم الثالث.







