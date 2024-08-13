الاقتصاد

تعيين عبدالله السويلم رئيسا تنفيذيا لـ«شمس»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدرة شركة المشروعات السياحية (شمس)، تعيين المهندس عبدالله السويلم في منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب مسؤولياته كنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اعتباراً من اليوم.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن المهندس عبدالله بن عمر السويلم يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الإدارة التنفيذية، كما يتمتع بخبرة مالية حيث شغل منصب رئيس لجنة المراجعة لمدة دورتين، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب للشركة.
ويحمل المهندس عبدالله السويلم درجة الماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة برج بورت الامريكية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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