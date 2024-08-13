شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله السويلم رئيسا تنفيذيا لـ«شمس» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدرة شركة المشروعات السياحية (شمس)، تعيين المهندس عبدالله السويلم في منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب مسؤولياته كنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اعتباراً من اليوم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المهندس عبدالله بن عمر السويلم يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الإدارة التنفيذية، كما يتمتع بخبرة مالية حيث شغل منصب رئيس لجنة المراجعة لمدة دورتين، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب للشركة.
ويحمل المهندس عبدالله السويلم درجة الماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة برج بورت الامريكية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المهندس عبدالله بن عمر السويلم يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الإدارة التنفيذية، كما يتمتع بخبرة مالية حيث شغل منصب رئيس لجنة المراجعة لمدة دورتين، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب للشركة.
ويحمل المهندس عبدالله السويلم درجة الماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة برج بورت الامريكية.