الاقتصاد

«دار المعدات»: ترسية مشروع مع وزارة النقل بـ 73.8 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع تشغيل وصيانة ونظافة المعدات والأجهزة والبرامج الخاصة بالنقل الذكي في جميع مناطق المملكة العربية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 73.795 مليون ريال، (شامل ضريبة القيمة المضافة).
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-02-30 الموافق 2024-09-03.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن: تشغيل وصيانة ونظافة المعدات والأجهزة والبرامج الخاصة بالنقل الذكي وتأمين قطع غيار وتركيبها للأجهزة الإلكترونية التالفة من شاشات إلكترونية وكاميرات مراقبة وأجهزة إتصال وشبكات وبرامج تشغيلية.
ويتضمن المشروع: برامج تتبع لمحتويات النقل الذكي من أجهزة ومعدات ومرفقاتها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فيما تبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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