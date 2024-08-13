شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنماء» مستشارا ماليا لاندماج «الخليجية العامة» و«اتحاد الخليج الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، تعيين شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.
وكانت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 03/02/1446هـ (الموافق 07/08/2024م) توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين
وكانت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 03/02/1446هـ (الموافق 07/08/2024م) توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين