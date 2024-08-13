الاقتصاد

«الوطنية للبناء والتسويق»: زيادة تسهيلات مع بنك الرياض بـ90 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من بنك الرياض متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 90 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 24 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأفادت أن الهدف من التمويل: تمويل توريدات المشاريع القائمة لديها.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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