شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء والتسويق»: زيادة تسهيلات مع بنك الرياض بـ90 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من بنك الرياض متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 90 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 24 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأفادت أن الهدف من التمويل: تمويل توريدات المشاريع القائمة لديها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 90 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 24 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأفادت أن الهدف من التمويل: تمويل توريدات المشاريع القائمة لديها.