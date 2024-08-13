شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرات العرب: دعم حكومى كبير لإنجاح جذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن هناك دعم حكومي كبير من الهيئات المختلفة لإنجاح المساعي التي يقوم بها اتحاد المستثمرات العرب بهدف إنجاح قمة الاستثمار العربي الإفريقى، والتي تستهدف تعميق التعاون الاستثماري بين الدول العربية والإفريقية والمقرر عقدها في أسوان.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة المعارض والمؤتمرات اليوم للإعلان عن تفاصيل قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان بمشاركة عدد كبير من سفراء الدول الأفريقية.

وأوضحت أن قمة الاستثمار العربي الأفريقي القادمة وهي الدورة 28 ستكون في روسيا من أجل دعم مساعي زيادة التعاون المشترك في ملفات الصناعة والسياحة والاستثمار ومن المقرر عمل معرض مصري في روسيا بدعم ورعاية هيئة المعارض والمؤتمرات.

وكشفت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن مشاركة ممثلين لدول الإمارات والسعودية والكويت والبحرين في قمة الاستثمار العربي الافريقي والمرتقب عقدها في أسواق 2024.