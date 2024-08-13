شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 4% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي.

وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.

فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.1%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.025 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 851.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 105.3 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 12.09%، واستحوذت المؤسسات على 27.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، 309.7 ألف جنيه، 258.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 315.4 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 35885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 12680 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9457 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2825 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1758 نقطة.