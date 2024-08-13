شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للبترول: الانتهاء من مشروعات استرجاع الغازات ووحدة فصل الزيت قريبا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجولة التفقدية والمتابعة الميدانية لشركات تكرير البترول بالسويس، شهدت شركة النصر للبترول جولة ميدانية لمتابعة تطور الأنشطة، أجراها الكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع، يرافقه الكيميائية إيمان الشاذلي مساعد نائب رئيس الهيئة للتكرير، ومجموعة من مهندسي فريق عمل نيابة التكرير بالهيئة.

وعرض المهندس محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول رئيس اللجنة الجغرافية البترولية لمنطقتي السويس والإسماعيلية، تقدم الأنشطة المختلفة للشركة والموقف الحالي للمشروعات والتى سيتم الانتهاء منها في غضون شهور قليلة، مثل وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، ومشروع تحلية مياه البحر، وحدة فصل الزيت، منصة شحن الأسفلت الجديدة، مشروعات الأمن الصناعي - المرحلة الثانية، مشروعات ترشيد الطاقة، مؤكدا حرص إدارة الشركة بالكامل وجميع العاملين بها على مواكبة خطط التطوير والتحديث للواحات الإنتاجية وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات السابقة، والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات.

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي بقطاع البترول فقد قامت شركة النصر البترول بتنفيذ مشروعات جديدة شملت AS Built @ 3D MODELING ، Simulation and Digitalization، تطبيق برنامج S.A.P بالشركة بالكامل، تطبيق برنامج LI.M.S للمعامل الكيميائية وربطها بالهيئة، SCADA ، 112 emergence وغيرها من الأنظمة الرقمية لرفع الكفاءة وتطوير الأداء والتشغيل الآمن.

وقام المهندس رشاد نظیم، مدير عام التكنولوجيا والتطوير، بعرض دور الإدارة العامة للتكنولوجيا والتطوير فى جميع الأعمال والمشروعات بالشركة.

واجتمع الكيميائي محمد علي حسنين مع فرق عمل الإدارات الفنية أثناء الزيارة للوقوف على كافة الأعمال والاستماع منهم لما يتم إنجازه وتحقيقه، ثم قام وفد نيابة التكرير بالهيئة بزيارة ميدانية لمواقع الشركة وتفقد خلالها جهاز تقطير رقم 2 وجهاز تقطیر رقم 4 الجديد، وكذلك وحدة الفلاتر ذاتية التنظيف لمياه البحر، وكذلك تفقد المشروعات تحت التنفيذ، وفي نهاية الجولة أشاد نائب رئيس الهيئة بالتطوير والتحديث الذي قامت به الشركة لجميع الوحدات الإنتاجية ولجميع الأنظمة وجهود العاملين بالشركة، وحث على مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الأمن من خلال اتباع كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.