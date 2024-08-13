شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.025 تريليون جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: أسمنت سيناء، والمصرية للدواجن، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والإسماعيلية مصر للدواجن. البورصة تخسر 16 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.025 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 851.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 105.3 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 12.09%، واستحوذت المؤسسات على 27.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، 309.7 ألف جنيه، 258.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 315.4 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 35885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 12680 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9457 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2825 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1758 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

انتجريتيد دياجنوستكسأعلنت البورصة، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول يوم 18 أغسطس الجاري وحتى نهاية جلسة تداول يوم 22 من الشهر ذاته لتسجيل أوامر البيع والشراء لسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بعد قرار الشطب الاختياري من البورصة، وذلك بسعر 20 جنيه للسهم الواحد. أسهم خزينةأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 220 ألف سهم، والثانية 332 ألف سهم، والثالثة 500 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات عدد 37.2 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1140 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية عدد 1.25 مليون سهم، 121.9 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 38.7 ألف سهم. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، فبالنسبة للقطاع العقاري، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 2.27 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ صافي ربح بعد الضرائب حوالي 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو 308%.

وحققت مجموعة عامر القابضة، مبيعات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت الإيرادات 523 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 14 مليون جنيه.

وبالنسبة للقطاع البنكي، حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 79%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 986.8 مليون جنيه مقارنة مع 374.9 مليون جنيه بنسبة نمو 163%.

حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 12.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 65.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.971 مليار جنيه مقارنة مع 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 81.8%.

حقق بنك البركة مصر، صافي الدخل من العائد بلغت 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.019 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع الخدمات الأساسية حققت شركة طاقة عربية، إيرادات بلغت 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 211.3 مليون جنيه مقارنة مع 167.3 مليون جنيه بنسبة نمو 26%.

وفي قطاع الأدوية، حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 1.021 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 842.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 123.6 مليون جنيه مقارنة مع 119 مليون جنيه بنسبة نمو 3.9%.

حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.143 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 13.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 100.5 مليون جنيه مقارنة مع 119.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 15.7%.

وبالنسبة لباقي القطاعات، حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، إيرادات بلغت 50.8 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 51.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21.5 مليون دولار مقارنة مع 19.3 مليون دولار.

حققت الشركة العربية للأسمنت، إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 346.6 مليون جنيه مقارنة مع 337.1 مليون جنيه.

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إنه تم توقيع التعاقد مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع.أعلنت شركة أسمنت سيناء، عن بيع كامل حصة الشركة في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لصالح شركة البورج بورتلاند هولدنج أيه/أس بمبلغ وقده 30 مليون يورو بما يعادل 1816 جنيه للسهم الواحد.