شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقارى تمنح 3690 عميلًا حوالى 7 مليارات جنيه خلال 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 3690 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 مقابل 1842 عقدًا بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 100.3% في عدد العقود، 112.8% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 مقارنة مع 389.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 324.5%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، في تقريرها الشهري لشهر مايو، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 24.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024 مقارنة بمبلغ 19.5 مليار جنيه في مارس 2023.

وأوضحت الهيئة، أن شركات التمويل العقاري وقعت 41 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 16.7 مليون جنيه، و94 عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 22.7 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 3555 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 مقارنة مع 1835 عقدًا بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 681 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 بقيمة 42.5 مليار جنيه مقابل 804 عقدًا بقيمة 45.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 15.3% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 5.8% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 20.3 مليار جنيه لعدد 586 شركة محيلة في نهاية مارس عام 2024 مقابل 16.1 مليار جنيه لعدد 553 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 26.2% في حجم الأرصدة، و6% في عدد الشركات.