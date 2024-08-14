شكرا لقرائتكم خبر عن 16.5 مليون برميل يوميا صادرات النفط من الدول أعضاء أوابك الربع الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض كمية صادرات النفط الخام من الدول الأعضاء في أوابك خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 269 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 16.5 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 2.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".



وأشار التقرير إلى أنه يعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإمدادات من كل من الكويت والعراق وليبيا والجزائر ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان العديد من دول مجموعة أوبك + عن تخفيضات طوعية إضافية يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا من ضمنها خمس دول أعضاء في منظمة أوابك استحوذت على نسبة %71.6 من إجمالي الخفض)، بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية.