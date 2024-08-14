شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: يجب وضع جدول زمنى لوقف استيراد الواردات وتوطينها محليا والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، انه من المهم خلال الفترة المقبلة، من وزارة الصناعة على وجه التحديد وضع جدول زمني محدد فيه عدد كبير من الواردات التي يتم استيرادها من الخارج، بحيث إنه يتم إحلال هذه الواردات بنفس المنتجات ويتم تصنيعها محليا، وبذلك يتم توفير نسبة كبيرة جدا من الدولارات التي يتم استيراد السلع بها.

‏أضاف خالد الفقي لـ"الخليج 365" أن هذا الأمر ليس صعبا ولا سيما فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين الصناعة وفي ظل إطلاق مبادرة التنمية توطين الصناعة المصرية أبدا، وفي ظل فتح المجال للقطاع الخاص بالشراكة مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى جدول محدد وتوقيت محدد، وأن تكون هناك صرامة فى التنفيذ بحيث يتم إصلاح الخلل في الميزان التجاري و خفض الطلب على الدولار والعملة الصعبة من خلال توطين هذه الصناعات محليا.

‏أضاف خالد الفقي أن هناك العديد من الصناعات تنافسية في مصر على رأسها صناعة السبائك والألومنيوم وصناعة الأسمدة وصناعة النحاس وكبها صناعات يمكنها مضاعفات الصادرات خلال الفترة المقبلة.