شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 50.8% نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم من إجمالى المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مؤشرات الشباب "18-29" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم بلغت نحو 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب "47.6% ذكور، 73.8% إناث"، وفقا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2023، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18% " 13.7% ذكور ، 48.4% إناث".

وسجلت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 19.7% من إجمالي العاملين موزعة بين "16.5% ذكور، 43% اناث"، وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمين الصحي 15.3% من إجمالي العاملين "11.9% ذكور، 40.3% إناث"، كما بلغ معدل البطالة بين الشباب 16.4٪ "10.9٪ ذكور، 41.1٪ إناث"، وبـلغت نسبـة حالات الزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية "18-29 سنة" 60.9٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2023 مقابل 84٪ للإناث.

وإجمالا سجل عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.1 مليون نسمة بنسبة 19.9% من إجمالي السكان (51.9% ذكور ـ 48.1% إناث)، وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24 سنة) 18.5 مليون نسمة بنسبة 17.5% من إجمالي السكان وذلك وفقاً لتعريف الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2022/2023)، بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـم العالي 3.7 مليون طالب (51.2% ذكـور، 48.8٪ إناث)، وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.5 مليون طالب، مقابل 296.9 ألف طالب في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكانت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهـرية 72.6٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.5% ذكــور، 55.5% إناث) في الكليات النظرية مقابـل 27.4٪ في الكليات العملية منهم (54% ذكـور، 46% إناث).