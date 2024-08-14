شكرا لقرائتكم خبر عن «ميار القابضة»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 15.46% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت في 11 أغسطس الحالي، على موقع تداول

وأضافت أن مقدار الخسائر المتراكمة: 9,278,863 ريال.

ووفقا للشركة يعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال النصف الأول للعام المالي الحالي.

وتضمنت الأسباب: تحسين وضبط التكاليف، فيما تعمل الإدارة التنفيذية وفق توجيهات مجلس الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لزيادة ربحيتها.

وشملت الأسباب: إطفاء خسائر بمبلغ (13.60) مليون ريال تمثل نسبة 22.7% من رأس المال عن طريق استحواذ الشركة الأم على بعض الذمم المدينة التجارية وتمت المحاسبة على عكس خسائر الائتمان المتوقع الخاصة بهذه الذمم كمعاملة حقوق ملكية وتصنيفها على أنها تحمل خسائر دون أن يكون لها أثر مالي على قائمة الدخل. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميار القابضة انخفاض الخسائر المتراكمة من 48.13% في 31 ديسمبر الماضي، إلى 15.46% في 30 يونيو 2024 من رأس المال وقدره 60 مليون ريال.وكانت الشركة قد أعلنت في 11 أغسطس الحالي، على موقع تداول السعودية ، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2024 (ستة أشهر).وأضافت أن مقدار الخسائر المتراكمة: 9,278,863 ريال.ووفقا للشركة يعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال النصف الأول للعام المالي الحالي.وتضمنت الأسباب: تحسين وضبط التكاليف، فيما تعمل الإدارة التنفيذية وفق توجيهات مجلس الإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف لزيادة ربحيتها.وشملت الأسباب: إطفاء خسائر بمبلغ (13.60) مليون ريال تمثل نسبة 22.7% من رأس المال عن طريق استحواذ الشركة الأم على بعض الذمم المدينة التجارية وتمت المحاسبة على عكس خسائر الائتمان المتوقع الخاصة بهذه الذمم كمعاملة حقوق ملكية وتصنيفها على أنها تحمل خسائر دون أن يكون لها أثر مالي على قائمة الدخل.