شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أكاديمية التعلم» إلى 7.7 مليون ريال بالنصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وجاء ذلك نظرا لأن الفرع لا يزال في مرحلة التشغيل الأولية والذي من المتوقع أن يدخل في مرحلة التشغيل الفعلي بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافت أن مع استبعاد هذا البند غير المتكرر يصبح صافي دخل الفترة 21 مليون ريال وبمعدل نمو 45% عن الفترة المقارنة بالعام السابق.

وارتفعت المصاريف التسويقية والبيعية إلى 7.4 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة ب 4.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق والتي من المتوقع انعكاسها إيجابيا على نتائج الشركة للفترة القادمة.

ووفقا للبيان ارتفعت مصاريف الفروع تحت الإنشاء (يوجد فرعين تحت الإنشاء). الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أكاديمية التعلم في النصف الأول من 2024 بنسبة 45.9% إلى 7.7 مليون ريال، مقابل 14.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح إلى تسجيل خسائر تشغيلية فرع الرياض بمقدار (12,9) مليون ريال.وجاء ذلك نظرا لأن الفرع لا يزال في مرحلة التشغيل الأولية والذي من المتوقع أن يدخل في مرحلة التشغيل الفعلي بداية من النصف الثاني من العام الحالي.وأضافت أن مع استبعاد هذا البند غير المتكرر يصبح صافي دخل الفترة 21 مليون ريال وبمعدل نمو 45% عن الفترة المقارنة بالعام السابق.وارتفعت المصاريف التسويقية والبيعية إلى 7.4 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة ب 4.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق والتي من المتوقع انعكاسها إيجابيا على نتائج الشركة للفترة القادمة.ووفقا للبيان ارتفعت مصاريف الفروع تحت الإنشاء (يوجد فرعين تحت الإنشاء).